Россия и Таиланд намерены расширить расчеты в национальных валютах
Россия и Таиланд рассматривают переход к более широкому использованию национальных валют во взаимной торговле и работают над упрощением финансовых расчетов между странами. Об этом в интервью ТАСС заявил исполнительный директор Российско-таиландского делового совета Владимир Ковалев по итогам саммита Россия – АСЕАН.
По словам Ковалева, вопрос расчетов стал одной из ключевых тем обсуждения на форуме. Он отметил, что необходимо упростить расчетные операции между государствами.
Исполнительный директор РТДС подчеркнул, что для реализации этих планов потребуется политическое решение и дальнейшая настройка механизмов на исполнительном уровне. Он также сообщил об интересе таиландских партнеров к российским платежным инструментам и выразил уверенность в возможности достижения практических результатов.
Отдельное внимание, по его словам, уделяется вопросам логистики. В частности, Россия и Таиланд продолжают работу над организацией прямого контейнерного сообщения между Новороссийском и Бангкоком. Ковалев отметил, что развитие транспортных маршрутов, а также решение вопросов страхования и лизинга способны создать дополнительные возможности для экономического сотрудничества двух стран.
18 июня президент России Владимир Путин по итогам саммита заявил, что РФ и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны переходить на национальные валюты во взаимной торговле. Президент подчеркнул, что это касается диверсификации коммерческих обменов. Москва предлагает увеличить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. При этом, по его словам, РФ продолжит поставлять азиатским друзьям «столь востребованные продовольствие и энергоносители».
На встрече с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита российский президент отметил, что товарооборот между Россией и Таиландом в 2025 г. вырос на 2,3% и достиг $1,72 млрд. По словам главы государства, двусторонняя торговля развивается стабильно, а ее объемы продолжают увеличиваться. Путин подчеркнул, что значительные возможности для расширения сотрудничества сохраняются в энергетике, на транспорте, в логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере.