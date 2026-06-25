Россия и Таиланд намерены расширить расчеты в национальных валютах

На встрече с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита российский президент отметил, что товарооборот между Россией и Таиландом в 2025 г. вырос на 2,3% и достиг $1,72 млрд. По словам главы государства, двусторонняя торговля развивается стабильно, а ее объемы продолжают увеличиваться. Путин подчеркнул, что значительные возможности для расширения сотрудничества сохраняются в энергетике, на транспорте, в логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере.