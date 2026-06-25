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МИД назвал «понимания Аляски» основой для урегулирования

Ведомости

Понимания, которых Россия и США достигли в ходе саммита на Аляске, действительно могли бы стать основой для окончательного украинского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Достигнутые президентами России и США на Аляске в 2025 г. понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Он при этом отметил, что Вашингтон готов «сделать шаг вперед» и сыграть конструктивную роль в украинском урегулировании.

23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заметил, что не видит переключения американской стороны на вопросы российско-украинского конфликта. По его словам, Россия рассчитывает, что США продолжат пытаться найти решение конфликта. Дипломат при этом отметил, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже.

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