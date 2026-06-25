МИД назвал «понимания Аляски» основой для урегулирования

25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Он при этом отметил, что Вашингтон готов «сделать шаг вперед» и сыграть конструктивную роль в украинском урегулировании.