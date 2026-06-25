Reuters: США могут купить завод для производства дронов в Японии у Nissan
Завод, работающий с 1961 г., расположен в Оппаме, недалеко от Иокогамы. Решение пока не принято, поскольку переговоры продолжаются. Для «оправдания» покупки завода Anduril необходимо получить заказы от японской армии.
«Сделка может превратить один из первых крупных послевоенных автомобильных заводов Японии, долгое время являвшийся символом промышленного возрождения страны, в центр производства оружия», – отмечается в сообщении.
В марте The Wall Street Journal (WSJ) писала, что сыновья президента США Дональда Трампа Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший поддержат инвестициями новую компанию по производству дронов Powerus. В компании заявляли, что планируют приобрести украинские технологии для производства беспилотников и продать их американским военным.
Сейчас США разрабатывают новые подходы к борьбе с беспилотниками, стремясь снизить затраты по сравнению с применением дорогостоящих ракетных систем, писала WSJ в конце мая. По данным издания, часть новых решений все еще остается дорогостоящей, однако они существенно дешевле, чем ракеты «воздух – воздух», стоимость которых может достигать около $1 млн за единицу.