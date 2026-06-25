Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR5 120-4,3%CNY Бирж.11,17+1,82%IMOEX2 257,24+0,61%RTSI940,15-0,53%RGBI114,32-1,18%RGBITR759,38-1,12%
Главная / Политика /

Reuters: США могут купить завод для производства дронов в Японии у Nissan

Ведомости

Американская оборонная компания Anduril Industries может купить у Nissan завод для производства военных беспилотников в Японии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Завод, работающий с 1961 г., расположен в Оппаме, недалеко от Иокогамы. Решение пока не принято, поскольку переговоры продолжаются. Для «оправдания» покупки завода Anduril необходимо получить заказы от японской армии.

«Сделка может превратить один из первых крупных послевоенных автомобильных заводов Японии, долгое время являвшийся символом промышленного возрождения страны, в центр производства оружия», – отмечается в сообщении.

В марте The Wall Street Journal (WSJ) писала, что сыновья президента США Дональда Трампа Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший поддержат инвестициями новую компанию по производству дронов Powerus. В компании заявляли, что планируют приобрести украинские технологии для производства беспилотников и продать их американским военным.

Сейчас США разрабатывают новые подходы к борьбе с беспилотниками, стремясь снизить затраты по сравнению с применением дорогостоящих ракетных систем, писала WSJ в конце мая. По данным издания, часть новых решений все еще остается дорогостоящей, однако они существенно дешевле, чем ракеты «воздух – воздух», стоимость которых может достигать около $1 млн за единицу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь