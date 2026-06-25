Reuters: США могут купить завод для производства дронов в Японии у Nissan

Сейчас США разрабатывают новые подходы к борьбе с беспилотниками, стремясь снизить затраты по сравнению с применением дорогостоящих ракетных систем, писала WSJ в конце мая. По данным издания, часть новых решений все еще остается дорогостоящей, однако они существенно дешевле, чем ракеты «воздух – воздух», стоимость которых может достигать около $1 млн за единицу.