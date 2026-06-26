Источники: вице-премьер по транспорту Савельев может стать депутатом Госдумы

Вице-премьер Виталий Савельев рассматривает возможность участия в выборах в Госдуму в сентябре 2026 г. В случае выдвижения он пойдет по списку «Единой России». Первым сообщил РБК. Источники «Ведомостей», близкие к администрации президента и в отрасли, подтверждают, что такой сценарий обсуждается.