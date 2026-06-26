Источники: вице-премьер по транспорту Савельев может стать депутатом Госдумы

Источники: вице-премьер по транспорту Савельев может стать депутатом ГосдумыОн пойдет по списку «Единой России»
Вице-премьер Виталий Савельев рассматривает возможность участия в выборах в Госдуму в сентябре 2026 г. В случае выдвижения он пойдет по списку «Единой России». Первым сообщил РБК. Источники «Ведомостей», близкие к администрации президента и в отрасли, подтверждают, что такой сценарий обсуждается.
В праймериз «Единой России» Савельев не участвовал. Окончательный список кандидатов партия утвердит 28 июня на предвыборном съезде.
Пост курирующего транспорт вице-премьера Савельев получил в мае 2024 г. До этого он четыре года был министром транспорта, а еще раньше 11 лет возглавлял «Аэрофлот».
Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Источники «Ведомостей» сообщали, что в общефедеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму с большой вероятностью могут войти министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, участница спецоперации фельдшер Людмила Болилая, участник спецоперации Владислав Головин и военкор Евгений Поддубный.