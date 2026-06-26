Путин заявил о росте роли философского анализа событий и вызовов

Путин также отметил, что конференция, проходящая на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», объединила ведущих ученых, экспертов и представителей вузов и аналитических центров из России и других стран. По его мнению, форум создает условия для содержательного академического диалога и обмена мнениями. Президент пожелал участникам успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений.