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Путин заявил о росте роли философского анализа событий и вызовов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил о возрастающей роли гуманитарного знания и необходимости глубокого философского осмысления происходящих в мире изменений. Его обращение к участникам международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы» зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По словам главы государства, в условиях стремительных технологических, социальных и культурных изменений возрастает значение гуманитарных наук. «Растет потребность в глубоком, ответственном философском анализе происходящих событий и современных вызовов», – отметил Путин.

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Президент подчеркнул, что при обсуждении будущего особое внимание уделяется тому, как цифровые технологии повлияют на человека, изменят представления о жизни и принципы взаимодействия между людьми и культурами.

Путин также отметил, что конференция, проходящая на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», объединила ведущих ученых, экспертов и представителей вузов и аналитических центров из России и других стран. По его мнению, форум создает условия для содержательного академического диалога и обмена мнениями. Президент пожелал участникам успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений.

5 июня на пленарной сессии ПМЭФа Путин назвал искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения тремя ключевыми технологиями будущего. По его словам, государства, обладающие полным набором таких технологий, станут центрами многополярного мира, а без них «реальный суверенитет будет в принципе невозможен».

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