Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Иванова

Иванов ушел в отставку по собственному желанию 4 февраля. Пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта он занял в 2016 г., когда после пяти лет работы ушел с позиции руководителя администрации президента России (его занял Антон Вайно).