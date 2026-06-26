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Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Иванова

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

О смерти Иванова первой сообщила Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был. Причины смерти не называются.

Иванов ушел в отставку по собственному желанию 4 февраля. Пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта он занял в 2016 г., когда после пяти лет работы ушел с позиции руководителя администрации президента России (его занял Антон Вайно).

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