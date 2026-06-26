Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Иванова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
Иванов ушел в отставку по собственному желанию 4 февраля. Пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта он занял в 2016 г., когда после пяти лет работы ушел с позиции руководителя администрации президента России (его занял Антон Вайно).