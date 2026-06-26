Лихачев назвал главный вопрос для предстоящих переговоров с МАГАТЭ

«Мы делаем все, чтобы люди даже в этих нечеловеческих условиях чувствовали и заботу, и могли хорошо провести лето, и кому нужно поступить, кому нужно подготовиться к учебному году, но с каждым днем это становится делать все сложнее и сложнее», – объяснил он.