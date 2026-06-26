Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LENT1 772,5+4,45%CNY Бирж.11,599+3,85%IMOEX2 262,49+0,23%RTSI924,83-1,63%RGBI113,06-1,08%RGBITR751,38-1,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лихачев назвал главный вопрос для предстоящих переговоров с МАГАТЭ

Ведомости

На предстоящих переговорах России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые состоятся 10 июля, главной темой станет безопасность персонала Запорожской АЭС и жителей Энергодара. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».

«Мы делаем все, чтобы люди даже в этих нечеловеческих условиях чувствовали и заботу, и могли хорошо провести лето, и кому нужно поступить, кому нужно подготовиться к учебному году, но с каждым днем это становится делать все сложнее и сложнее», – объяснил он.

23 июня Лихачев подтвердил, что безопасность Запорожской АЭС в настоящее время обеспечена в полном объеме, несмотря на сложную обстановку. По его словам, доставка сотрудников на станцию и обратно фактически проходит в условиях, сопоставимых с военной операцией.

19 июня представители ЗАЭС сообщали об атаке украинских беспилотников на транспортный цех станции. По данным предприятия, было зафиксировано не менее 14 попаданий, в результате одного из них возник пожар.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте