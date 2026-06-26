Лихачев назвал главный вопрос для предстоящих переговоров с МАГАТЭ
На предстоящих переговорах России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые состоятся 10 июля, главной темой станет безопасность персонала Запорожской АЭС и жителей Энергодара. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».
«Мы делаем все, чтобы люди даже в этих нечеловеческих условиях чувствовали и заботу, и могли хорошо провести лето, и кому нужно поступить, кому нужно подготовиться к учебному году, но с каждым днем это становится делать все сложнее и сложнее», – объяснил он.
23 июня Лихачев подтвердил, что безопасность Запорожской АЭС в настоящее время обеспечена в полном объеме, несмотря на сложную обстановку. По его словам, доставка сотрудников на станцию и обратно фактически проходит в условиях, сопоставимых с военной операцией.
19 июня представители ЗАЭС сообщали об атаке украинских беспилотников на транспортный цех станции. По данным предприятия, было зафиксировано не менее 14 попаданий, в результате одного из них возник пожар.