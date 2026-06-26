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Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цены на российскую нефть

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым продлил действие запрета на экспорт российской нефти и нефтепродуктов по установленному западными странами ценовому потолку до 31 декабря 2027 г. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования нормативных актов.

Потолок цен на российскую нефть был установлен странами ЕС 3 декабря 2022 г. Механизм предельной цены в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря того же года вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) и Австралия.

На фоне введения ограничений Путин подписал указ об ответных мерах в декабре 2022 г. Изначально предполагалось, что он будет действовать в 2023 г. с 1 февраля до 1 июля. Последний раз действие меры продлевались до 30 июня 2026 г.

26 июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт из России дизельного топлива. По его словам, эмбарго, в случае его введения, не будет продолжительным, срок ограничений составит несколько месяцев.

Он также отметил, что на российском рынке есть необходимые запасы топлива, но сейчас происходит «перестройка логистических связей», а также наблюдается ажиотажный спрос.

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