Михаил Мишустин выразил соболезнования близким Сергея Иванова

Иванов умер 26 июня. С 2001 г. он занимал пост министра обороны РФ, в 2005 г. вступил в должность заместителя председателя правительства России – министра обороны. В 2007 г. был назначен первым заместителем премьер-министра РФ, а в 2008 г. – вице-премьером. С 2011 по 2016 г. был руководителем администрации президента.