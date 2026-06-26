Михаил Мишустин выразил соболезнования близким Сергея Иванова
Премьер-министр Михаил Мишустин направил соболезнования коллегам, родным и близким бывшего министра обороны Сергея Иванова, умершего на 74-м году жизни. Обращение опубликовано правительством РФ.
Мишустин назвал Иванова патриотом, который доказал, что обладает стратегическим мышлением, умением добиваться необходимых результатов.
«Его весомый вклад в укрепление суверенитета и обороноспособности страны, решение важнейших задач по повышению боеготовности Вооруженных сил отмечен многочисленными государственными наградами», – сказал он.
Иванов умер 26 июня. С 2001 г. он занимал пост министра обороны РФ, в 2005 г. вступил в должность заместителя председателя правительства России – министра обороны. В 2007 г. был назначен первым заместителем премьер-министра РФ, а в 2008 г. – вице-премьером. С 2011 по 2016 г. был руководителем администрации президента.
Его последней государственной должностью стала позиция спецпредставителя президента по вопросам экологии. Он ушел в отставку 4 февраля по собственному желанию.