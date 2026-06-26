Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
APTK4,444-3,85%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI113,75-0,47%RGBITR755,88-0,43%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Михаил Мишустин выразил соболезнования близким Сергея Иванова

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин направил соболезнования коллегам, родным и близким бывшего министра обороны Сергея Иванова, умершего на 74-м году жизни. Обращение опубликовано правительством РФ.

Мишустин назвал Иванова патриотом, который доказал, что обладает стратегическим мышлением, умением добиваться необходимых результатов.

«Его весомый вклад в укрепление суверенитета и обороноспособности страны, решение важнейших задач по повышению боеготовности Вооруженных сил отмечен многочисленными государственными наградами», – сказал он.

Иванов умер 26 июня. С 2001 г. он занимал пост министра обороны РФ, в 2005 г. вступил в должность заместителя председателя правительства России – министра обороны. В 2007 г. был назначен первым заместителем премьер-министра РФ, а в 2008 г. – вице-премьером. С 2011 по 2016 г. был руководителем администрации президента.

Его последней государственной должностью стала позиция спецпредставителя президента по вопросам экологии. Он ушел в отставку 4 февраля по собственному желанию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её