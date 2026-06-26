Оман предупредил Европу о возможном введении платы за проход по Ормузу
Оман предупредил европейские страны о возможности введения тарифов за проход по Ормузскому проливу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В Омане заявили, что акватория уже не вернется к довоенному статусу-кво и для прохода по маршрут в регионе могут ввести дополнительную плату. Суда могут обязать платить за услуги, связанные с очищением пролива или помощью в навигации.
Накануне Вашингтон и страны Персидского залива совместным заявлением отвергли возможность введения пошлин в Ормузском проливе. 21 июня министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщил, что Иран пообещал не вводить пошлины за проход через Ормуз в течение 60 дней.
При этом президент Дональд Трамп допустил, что США могут ввести плату за проход через Ормузский пролив в случае, если не будет достигнуто соглашение с Ираном.