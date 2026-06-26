Суд лишил полномочий зампреда муниципалитета Ярославля по иску прокуратуры

В случае вступления приговора в законную силу Малютин лишится депутатского мандата и должности заместителя председателя муниципалитета, после чего в его округе пройдут довыборы.



В апреле 2026 г. Законодательное собрание Петербурга досрочно прекратило полномочия депутатов Александра Малькевича и Александра Шишлова на основании их личных заявлений. В октябре 2025 г. Малькевич стал одним из фигурантов уголовного дела о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР»). Шишлов был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 1500 руб. по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики).



В июне 2026 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал досрочно лишенного мандата экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по уголовному делу об изнасиловании.