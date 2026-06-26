Суд лишил полномочий зампреда муниципалитета Ярославля по иску прокуратуры
Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры области о лишении депутатских полномочий заместителя председателя муниципалитета Ярославля Алексея Малютина. Решение опубликовано в картотеке суда.
Основанием для иска стала проверка прокуратуры, в ходе которой были выявлены нарушения при передаче земельных участков в районе Сокол Ярославля.
В сентябре 2025 г. Генпрокуратура подала иск к Малютину и другим ответчикам об изъятии земельных участков в микрорайоне Сокол площадью 5,1 га стоимостью 400 млн руб. как имущества, полученного коррупционным путем. Тогда Малютин заявил «Ведомостям», что не признает иск и узнал о нем из СМИ, а в правоохранительные органы его не вызывали. Суд уже 19 сентября наложил арест на имущество ответчиков.
Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате этих участков в муниципальную собственность, признав, что они выбыли из нее в результате коррупционных действий Малютина, исполнявшего обязанности мэра города в 2015–2016 гг.
Весной прокуратура направила в муниципалитет представление с требованием лишить депутата полномочий, однако комиссия по контролю за соблюдением запретов не нашла оснований, посчитав, что нарушения связаны с работой Малютина на посту исполняющего обязанности мэра и не относятся к его депутатской деятельности. Суд, в отличие от комиссии, усмотрел основания для лишения полномочий.
В случае вступления приговора в законную силу Малютин лишится депутатского мандата и должности заместителя председателя муниципалитета, после чего в его округе пройдут довыборы.
В апреле 2026 г. Законодательное собрание Петербурга досрочно прекратило полномочия депутатов Александра Малькевича и Александра Шишлова на основании их личных заявлений. В октябре 2025 г. Малькевич стал одним из фигурантов уголовного дела о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР»). Шишлов был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 1500 руб. по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики).
В июне 2026 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал досрочно лишенного мандата экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по уголовному делу об изнасиловании.