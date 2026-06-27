Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN319,5+3,28%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI113,81-0,42%RGBITR756,3-0,38%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебного года, текст поздравления опубликован на сайте Кремля. Глава государства назвал выпускной «замечательным праздником» и отметил, что школьные годы останутся в памяти как важный этап жизни.

«Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию, продолжить историю ее свершений», – сказал президент в видеообращении.

Путин призвал выпускников найти свое призвание и не останавливаться в стремлении постигать новое, а также пожелал им успешно поступить в выбранные учебные заведения. Президент отметил, что перед выпускниками сейчас «открыто широкое пространство возможностей».

Фото.

Как в России прошел последний звонок

Общество / Фото

В своем поздравлении Путин также поблагодарил учителей за их труд. «На протяжении всего вашего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту», – подчеркнул глава государства.

В 2026 г. выпускники российских школ улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку, химии, литературе и истории. Двое выпускников – из Москвы и Приморского края – набрали максимальные 400 баллов по четырем предметам, еще 39 учеников получили по 300 баллов. Почти 2000 участников ЕГЭ получили 100 баллов по русскому языку.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её