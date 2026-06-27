Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы
Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебного года, текст поздравления опубликован на сайте Кремля. Глава государства назвал выпускной «замечательным праздником» и отметил, что школьные годы останутся в памяти как важный этап жизни.
«Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию, продолжить историю ее свершений», – сказал президент в видеообращении.
Путин призвал выпускников найти свое призвание и не останавливаться в стремлении постигать новое, а также пожелал им успешно поступить в выбранные учебные заведения. Президент отметил, что перед выпускниками сейчас «открыто широкое пространство возможностей».
В своем поздравлении Путин также поблагодарил учителей за их труд. «На протяжении всего вашего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту», – подчеркнул глава государства.
В 2026 г. выпускники российских школ улучшили средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку, химии, литературе и истории. Двое выпускников – из Москвы и Приморского края – набрали максимальные 400 баллов по четырем предметам, еще 39 учеников получили по 300 баллов. Почти 2000 участников ЕГЭ получили 100 баллов по русскому языку.