Рубио: США готовят визит Трампа в Индию на начало 2027 года
США рассчитывают на визит президента США Дональда Трампа в Индию в начале 2027 г. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил индийскому информационному агентству IANS. Соответствующий пост был опубликован в соцсети X.
«Мы рассчитываем именно на это, к этому мы и стремимся – чтобы президент смог приехать в начале следующего года. Индия – близкий партнер и союзник Соединенных Штатов, и отношения между премьер-министром и президентом сейчас максимально доверительные, что, на мой взгляд, крайне важно в дипломатии», – отметил Рубио.
Рубио высоко оценил отношения США и Индии, назвав их очень прочными, сообщает агентство. По его словам, на G7 состоялась успешная встреча лидеров двух стран, стороны находятся на финальной стадии переговоров по торговому соглашению. Госсекретарь также сообщил, что до конца года он лично посетит Индию для подготовки визита президента в начале 2027 г.
Отвечая на вопрос о совместных усилиях Индии и Америки по обеспечению энергетической безопасности в условиях ближневосточных кризисов, Рубио отметил, что Нью-Дели уже давно стремится диверсифицировать свои энергоисточники, и эта тенденция сохранится. США готовы предложить свои решения в этой сфере. Рубио также напомнил, что президент Трамп дал шанс миру на Ближнем Востоке во многом ради увеличения поставок топлива союзникам. Однако ключевым решением, по его мнению, остается диверсификация. Госсекретарь сообщил, что Индия ведет переговоры не только с США, но и с Венесуэлой, где Вашингтон помогает наращивать добычу. Индия, в свою очередь, обладает уникальными мощностями по переработке тяжелой венесуэльской нефти, и США готовы содействовать такому сотрудничеству.
В апреле индийская делегация посетила Вашингтон для завершения первого этапа торгового соглашения, о котором стороны договорились в феврале. Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял ранее заявил, что первый этап сделки завершен, а теперь Нью-Дели сосредоточен на получении более выгодного доступа индийских товаров на американский рынок по сравнению с конкурентами.
В ноябре 2025 г. Индия заключила долгосрочное соглашение с США на поставку сжиженного нефтяного газа (СНГ).