Рубио: США готовят визит Трампа в Индию на начало 2027 года

Отвечая на вопрос о совместных усилиях Индии и Америки по обеспечению энергетической безопасности в условиях ближневосточных кризисов, Рубио отметил, что Нью-Дели уже давно стремится диверсифицировать свои энергоисточники, и эта тенденция сохранится. США готовы предложить свои решения в этой сфере. Рубио также напомнил, что президент Трамп дал шанс миру на Ближнем Востоке во многом ради увеличения поставок топлива союзникам. Однако ключевым решением, по его мнению, остается диверсификация. Госсекретарь сообщил, что Индия ведет переговоры не только с США, но и с Венесуэлой, где Вашингтон помогает наращивать добычу. Индия, в свою очередь, обладает уникальными мощностями по переработке тяжелой венесуэльской нефти, и США готовы содействовать такому сотрудничеству.