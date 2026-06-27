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The Times: преемник Стармера объявит о намерении децентрализировать власть

Ведомости

Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернхэм в своей первой программной речи объявит о приверженности децентрализации власти. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами.

Бернхэм изложит свою программную речь на следующей неделе. Он собирается предложить предоставление мэрам большего контроля, финансирование социального жилья и образования после 16 лет, а также передачу части налоговых поступлений местным органам власти.

После возвращения в парламент спустя 10 лет кандидат на пост главы лейбористской партии разрабатывает политическую и кадровую стратегии. Газета пишет, что у Бернхэма еще много работы по реструктуризации государственного аппарата.

22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. По его словам, каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну, которую я люблю». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера лейбористской партии, объяснил политик. По его словам, он сообщил о своем решении королю Карлу III.

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