The Times: преемник Стармера объявит о намерении децентрализировать власть

22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. По его словам, каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну, которую я люблю». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера лейбористской партии, объяснил политик. По его словам, он сообщил о своем решении королю Карлу III.