Лантратова заявила, что общается с Лубинцом без «бюрократических проволочек»

По ее словам, с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом она общается без бюрократических проволочек. При необходимости они просто звонят друг другу или обмениваются сообщениями. Все рабочие вопросы удается решать быстро, ответы приходят в течение одного-двух дней. Это позволяет быстрее оказать людям необходимую помощь и поддержку, отметила омбудсмен.