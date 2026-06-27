Лантратова заявила, что общается с Лубинцом без «бюрократических проволочек»
Взаимодействие между российским и украинским омбудсменами обходится без долгих бюрократических процедур. Об этом «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом она общается без бюрократических проволочек. При необходимости они просто звонят друг другу или обмениваются сообщениями. Все рабочие вопросы удается решать быстро, ответы приходят в течение одного-двух дней. Это позволяет быстрее оказать людям необходимую помощь и поддержку, отметила омбудсмен.
27 июня Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена пятерых жителей Курской области и двоих жителей других регионов. По словам Лантратовой, возвращение россиян стало возможным благодаря гуманитарным контактам с украинской стороной.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители Курской области попали в плен в 2024 г.
В апреле из украинского плена вернули пятерых женщин и двоих мужчин из Курской области.