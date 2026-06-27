Нетаньяху: Вашингтон и Бейрут согласились на военное присутствие ЦАХАЛ в Ливане

По мнению израильского премьера, этим документом Израиль, Ливан и США «по сути говорят Ирану», что противостояние с «Хезболлой» не касается иранцев. «У вас здесь нет никакого статуса, вы не участвуете в процессе и не играете никакой роли. Ни вы, ни «Хезболла», ни какая-либо террористическая группировка», – отметил он.