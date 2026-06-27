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Нетаньяху: Вашингтон и Бейрут согласились на военное присутствие ЦАХАЛ в Ливане

Ведомости

США и Ливан признали право израильской армии сохранить зону безопасности на юге Ливана. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Пока угроза для Израиля со стороны Ливана не исчезнет», – отметил политик в видеообращении (цитата по Times of Israel).

Нетаньяху назвал соглашение с Ливаном, заключенное при посредничестве США, «историческим достижением для Израиля», которое приблизило завершение двустороннего конфликта.

По мнению израильского премьера, этим документом Израиль, Ливан и США «по сути говорят Ирану», что противостояние с «Хезболлой» не касается иранцев. «У вас здесь нет никакого статуса, вы не участвуете в процессе и не играете никакой роли. Ни вы, ни «Хезболла», ни какая-либо террористическая группировка», – отметил он.

26 июня Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, предусматривающее частичный вывод израильских войск с юга Ливана. ЦАХАЛ сохранит контроль над большей частью территории, которую он занимает на юге Ливана.

27 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что армия начала подготовку к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана для защиты солдат и устранения угроз для населения.

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