Нетаньяху: Вашингтон и Бейрут согласились на военное присутствие ЦАХАЛ в Ливане
США и Ливан признали право израильской армии сохранить зону безопасности на юге Ливана. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Пока угроза для Израиля со стороны Ливана не исчезнет», – отметил политик в видеообращении (цитата по Times of Israel).
Нетаньяху назвал соглашение с Ливаном, заключенное при посредничестве США, «историческим достижением для Израиля», которое приблизило завершение двустороннего конфликта.
По мнению израильского премьера, этим документом Израиль, Ливан и США «по сути говорят Ирану», что противостояние с «Хезболлой» не касается иранцев. «У вас здесь нет никакого статуса, вы не участвуете в процессе и не играете никакой роли. Ни вы, ни «Хезболла», ни какая-либо террористическая группировка», – отметил он.
26 июня Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, предусматривающее частичный вывод израильских войск с юга Ливана. ЦАХАЛ сохранит контроль над большей частью территории, которую он занимает на юге Ливана.
27 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что армия начала подготовку к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана для защиты солдат и устранения угроз для населения.