New York Post: Байден снова не смог сориентироваться на сцене после выступления

Выступление прошло на мероприятии Мэрилендской демократической партии в отеле Live! Casino & Hotel в Хановере. Байден, которого однопартийцы вынудили снять кандидатуру с выборов 2024 г. после провальных дебатов с Трампом, в своей речи защищал собственные достижения и жестко критиковал преемника. Он обвинил Трампа в «преднамеренном отвлечении внимания и разрушении НАТО», а также назвал ремонт Белого дома «проектом ради тщеславия». Байден высмеял усилия Трампа по обустройству бассейна на Национальной аллее, строительство арки в свою честь и размещение имени на здании Кеннеди-центра. «Какой же неудачник», – заявил он под аплодисменты.