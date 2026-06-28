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New York Post: Байден снова не смог сориентироваться на сцене после выступления

Ведомости

Бывший президент США Джо Байден выступил на гала-ужине Демократической партии, где резко раскритиковал действующего президента Трампа. Однако после завершения речи 83-летнему политику потребовалась помощь, чтобы понять, как покинуть сцену, сообщает издание New York Post.

Выступление прошло на мероприятии Мэрилендской демократической партии в отеле Live! Casino & Hotel в Хановере. Байден, которого однопартийцы вынудили снять кандидатуру с выборов 2024 г. после провальных дебатов с Трампом, в своей речи защищал собственные достижения и жестко критиковал преемника. Он обвинил Трампа в «преднамеренном отвлечении внимания и разрушении НАТО», а также назвал ремонт Белого дома «проектом ради тщеславия». Байден высмеял усилия Трампа по обустройству бассейна на Национальной аллее, строительство арки в свою честь и размещение имени на здании Кеннеди-центра. «Какой же неудачник», – заявил он под аплодисменты.

В финале речи Байден произнес традиционную фразу о способности Америки преодолевать трудности, после чего растерянно обернулся в поисках выхода. Он повернулся в одну сторону, затем в другую, указывая в разные направления, чтобы определить правильный маршрут.

Это уже второй неловкий эпизод за неделю. Ранее Байден появился на открытии президентской библиотеки Барака Обамы в Чикаго, где после завершения мероприятия растерянно кричал со сцены: «Где моя внучка?» – и ему пришлось помогать ориентироваться. В других случаях его сопровождала бывшая первая леди Джилл Байден.

Байден борется с раком простаты четвертой стадии. Его супруга Джилл активно продвигает свою новую книгу, в которой призналась, что во время дебатов 2024 г. подумала, будто у мужа случился инсульт. Сын политика Хантер Байден запустил активный аккаунт в соцсетях, где продает свои картины и отвечает критикам отца, однажды предложив Дональду Трампу-младшему бой в клетке.

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