Трамп опубликовал ИИ-изображение с собой в образе атланта

На опубликованном изображении Трамп изображен согнувшимся под тяжестью планеты. Через одно из его плеч перекинут американский флаг, а сам он стоит на каменистой поверхности. Визуально композиция отсылает к образу атланта, который держит небесный свод или земной шар. При этом президент США никак не объяснил смысл публикации и не сопроводил ее каким-либо текстом.