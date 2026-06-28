Трамп опубликовал ИИ-изображение с собой в образе атланта
Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он представлен в образе гиганта, удерживающего на плечах земной шар. Сгенерированную фотографию он разместил в своей социальной сети Truth Social.
На опубликованном изображении Трамп изображен согнувшимся под тяжестью планеты. Через одно из его плеч перекинут американский флаг, а сам он стоит на каменистой поверхности. Визуально композиция отсылает к образу атланта, который держит небесный свод или земной шар. При этом президент США никак не объяснил смысл публикации и не сопроводил ее каким-либо текстом.
11 января Трамп в соцсети Truth Social сделал репост изображения, сгенерированного нейросетью, на котором он курит кубинскую сигару на фоне флага латиноамериканской страны. Надпись на изображении гласит «Лучшие в мире кубинские сигары».
В апреле из-за ИИ-изображения у Трампа возник конфликт с папой римским Львом XIV. Американский лидер опубликовал сгенерированную нейросетью картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа. Это вызвало неприятие действий президента США со стороны части его союзников. Позднее картинка была удалена. Сам президент США отметил, что воспринимал изображение в образе Иисуса Христа как образ врача, помогающего людям. Глава Белого дома на картинке прикасается рукой к больному мужчине. Ладони Трампа в этот момент светятся.