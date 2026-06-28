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«Родина» утвердила список кандидатов в Госдуму по общефедеральной части

Ведомости

«Родина» утвердила кандидатов общефедеральной части списка партии на выборы в Госдуму. Об этом сообщается в официальном канале партии в Telegram.

В список вошли 15 человек. Среди них – председатель партии Алексей Журавлев, пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин, руководитель рабочей группы партии Евгений Ивлев, председатель совета по вопросам поддержки участников спецоперации Иван Калегин, члены бюро президиума Алексей Рылеев и Никита Габов, председатель президиума политсовета Валерий Шинкаренко, глава центральной контрольно-ревизионной комиссии Роман Лобзин, депутат Константин Антонов, помощник председателя партии по работе в Кабардино-Балкарии Астемир Штымов, секретарь политсовета Дмитрий Шуров, бывший депутат Госдумы VI созыва от «Справедливой России» Олег Пахолков, исполнительный директор «Союза отцов России» Александр Заремба, глава нижегородского отделения Вячеслав Монахов и член партии Александр Аргунов.

Все участники СВО, включенные в федеральную часть списка «Родины» (Ивлев, Калегин и Штымов), являются добровольцами.

Писатель и политик Захар Прилепин не фигурирует в списке кандидатов от партии «Родина» на выборы в Госдуму. Его также не было на съезде, где утвердили перечень кандидатов.

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. Будут избраны 450 парламентариев: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. В выборах в России имеют право участвовать 17 политических партий.

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