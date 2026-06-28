Путин: РФ не позволит противнику создать выгодные условия для начала переговоров

Президент подчеркнул, что эти террористические вылазки «никак не влияют на ситуацию на фронте», и это, по его словам, принципиальный момент. «Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения», – резюмировал он.