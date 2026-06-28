Путин: РФ не позволит противнику создать выгодные условия для начала переговоров
Россия не допустит использования ударов по своей гражданской инфраструктуре для создания противником выгодных условий для начала переговорного процесса. Об этом президент России Владимир Путин заявил в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«Мы не дадим им такого шанса», – подчеркнул президент.
По словам Путина, удары по гражданской инфраструктуре наносятся не только для причинения ущерба, но и для подпитки «информационной операции» в рамках противоборства с Россией.
Цель таких действий Украины – породить неуверенность в российском обществе, довести до раскола или заставить Россию приостановить наступление на линии боевого соприкосновения, чтобы создать условия для начала переговоров на выгодных для противника условиях.
Президент подчеркнул, что эти террористические вылазки «никак не влияют на ситуацию на фронте», и это, по его словам, принципиальный момент. «Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения», – резюмировал он.
28 июня на пленарном заседании первого этапа съезда «Единой России» Путин заявил, что Россию пытаются ослабить и устранить как мировую силу, которая «всегда стоял на пути зла». Глава государства подчеркнул, что этого никогда не удавалось сделать, не удается сейчас и не удастся в будущем.