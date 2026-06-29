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Глава МИД Эстонии признал наличие несогласных с давлением на РФ в ЕС

Ведомости

В Евросоюзе (ЕС) много стран, которые не согласны с «давлением» на Россию на фоне обсуждений возможных переговоров. Об этом заявил в интервью Financial Times глава МИД Эстонии Маргус Цахна.

«Вероятно, у нас много стран в Евросоюзе, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию, потому что они будут говорить: "Если ведутся переговоры и мы посредники, то мы должны быть нейтральными"», – сказал министр.

23 июня замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко говорил, что Москва не видит никакого желания со стороны ЕС вести переговоры с Россией. По его словам, страны отмечают, что Европа должна быть за столом переговоров, но это желание никак не проявляется в практических действиях.

В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва готова к диалогу с ЕС. 19 июня Глава Европейского совета Антониу Кошта рассказал, что пытался установить контакты с Россией. Он уточнил, что ЕС не будет посредником в переговорах по Украине, поскольку находится на стороне Киева.

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