Ушаков: Россия готова к диалогу с Евросоюзом
Москва готова к диалогу с Евросоюзом. Об этом объявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистами на «Примаковских чтениях», передает «РИА Новости».
Глава Европейского совета Антониу Кошта говорил, что пытался установить контакты с Россией. Он уточнил, что ЕС не будет посредником в переговорах по Украине, поскольку находится на стороне Киева. 15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в искренности призывов Европы к диалогу с Россией после призывов нанести стране «стратегическое поражение».
19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу с Европой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов.