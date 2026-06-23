Ушаков: Россия готова к диалогу с Евросоюзом

Глава Европейского совета Антониу Кошта говорил, что пытался установить контакты с Россией. Он уточнил, что ЕС не будет посредником в переговорах по Украине, поскольку находится на стороне Киева. 15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в искренности призывов Европы к диалогу с Россией после призывов нанести стране «стратегическое поражение».