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Ушаков: Россия готова к диалогу с Евросоюзом

Ведомости

Москва готова к диалогу с Евросоюзом. Об этом объявил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистами на «Примаковских чтениях», передает «РИА Новости».

Глава Европейского совета Антониу Кошта говорил, что пытался установить контакты с Россией. Он уточнил, что ЕС не будет посредником в переговорах по Украине, поскольку находится на стороне Киева. 15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в искренности призывов Европы к диалогу с Россией после призывов нанести стране «стратегическое поражение».

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу с Европой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов.

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