Грушко: Москва не видит стремления к переговорам со стороны ЕС

Дипломат напомнил, что Россия готова к разговору со всеми. При этом, по его словам, есть огромная пропасть между заявлениями западных политиков о стремлении к миру и их конкретными действиями. Грушко подчеркнул, что любой человек понимает: «создать условия мира путем накачивания киевского режима вооружениями – это прямой путь к эскалации».