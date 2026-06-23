Грушко: Москва не видит стремления к переговорам со стороны ЕС
Москва не видит никакого желания со стороны Евросоюза (ЕС) вести переговоры с Россией. Об этом заявил на вопрос «Ведомостей» замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Со стороны Евросоюза не видим никакого желания. Кстати говоря, это было продемонстрировано в ходе приема трех послов», – сказал Грушко.
По его словам, страны ЕС говорят о том, что Европа должна быть за столом переговоров, но это желание никак не проявляется в практических действиях.
«Они погрязли в дискуссиях о том, кто Европу будет представлять на этих переговорах, какие только фамилии не называются», – отметил замминистра, добавив, что это говорит о том, что в действительности ЕС не заинтересован в проведении переговоров.
Дипломат напомнил, что Россия готова к разговору со всеми. При этом, по его словам, есть огромная пропасть между заявлениями западных политиков о стремлении к миру и их конкретными действиями. Грушко подчеркнул, что любой человек понимает: «создать условия мира путем накачивания киевского режима вооружениями – это прямой путь к эскалации».
На вопрос о сообщениях в СМИ, что глава Евросовета Антониу Кошта пытался установить контакты с Россией, Грушко ответил, что МИД РФ утечки информации не комментирует. По его словам, если ведомство договаривается с партнерами о конфиденциальности контактов, то придерживается этих договоренностей.
23 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил прессе, что Москва готова к диалогу с Евросоюзом.
19 июня СМИ сообщали, что глава Евросовета Антониу Кошта говорил о своих попытках установить контакты с Россией. По его словам, ЕС не будет посредником в переговорах по Украине, так как находится на стороне Киева. 15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в искренности призывов Европы к диалогу с Россией после призывов нанести стране «стратегическое поражение».