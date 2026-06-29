Politico: пост главы минфина Британии – «худшая работа» из-за кризиса в стране

По оценке Politico, главной задачей будущего главы минфина станет вывод экономики страны из затяжного периода слабого роста. Издание отмечает, что ситуацию осложняют сразу несколько факторов, в том числе высокие процентные ставки, значительная налоговая нагрузка и рекордный уровень государственных расходов. В публикации говорится, что правительство нуждается в деньгах на расходы, однако фирмы и налогоплательщики не могут переварить более высокие налоги.