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Главная / Политика /

Politico: пост главы минфина Британии – «худшая работа» из-за кризиса в стране

Ведомости

Будущему министру финансов Великобритании предстоит работать в крайне сложных экономических условиях, поэтому этот пост можно считать «худшей работой» в стране. Об этом сообщило издание Politico, проанализировав состояние британской экономики.

По оценке Politico, главной задачей будущего главы минфина станет вывод экономики страны из затяжного периода слабого роста. Издание отмечает, что ситуацию осложняют сразу несколько факторов, в том числе высокие процентные ставки, значительная налоговая нагрузка и рекордный уровень государственных расходов. В публикации говорится, что правительство нуждается в деньгах на расходы, однако фирмы и налогоплательщики не могут переварить более высокие налоги.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера лейбористской партии, объяснил политик.

Лидер партии Reform UK потребовал досрочных выборов после отставки Стармера

Политика / Международные новости

В этот же день бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что вероятный преемник Стармера на посту лидера лейбористской партии Энди Бернхэм в случае прихода к власти вряд ли изменит подход Великобритании к отношениям с Россией. По оценке дипломата, Бернхэм продолжит нынешний политический курс.

23 июня телеканал Sky News со ссылкой на источники писал, что Стармер провел тайную встречу со своим предполагаемым преемником, Бернемом, которая длилась в течение часа. Это первые переговоры Стармера и Бернема после заявления действующего премьера королевства об отставке.

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