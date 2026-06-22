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Лидер партии Reform UK потребовал досрочных выборов после отставки Стармера

Ведомости

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал провести всеобщие парламентские выборы после объявления премьер-министром Великобритании Киром Стармером о намерении покинуть свой пост. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Если Лейбористская партия думает, что может протолкнуть очередного профессионального политика (в резиденцию премьер-министра) на Даунинг-стрит, 10, то они сильно ошибаются», – написал он.

22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик.

Газета The Guardian писала, что работа Стармера и его ближайшего окружения над черновиками речи об отставке началась 20 июня. Издание писало, что, вероятнее всего, политик останется на посту до осени, чтобы дать новому лидеру возможность сплотить ряды лейбористов на ежегодной партийной конференции в конце сентября.

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что вероятный преемник Стармера на посту лидера Лейбористской партии Энди Бернхэм в случае прихода к власти вряд ли изменит подход Великобритании к отношениям с Россией. По оценке дипломата, Бернхэм продолжит нынешний политический курс.

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