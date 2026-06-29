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Переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина в Пекине продлились более трех часов

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Встреча продолжалась более трех часов. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Китай и Беларусь – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется», – сказал председатель КНР. Он также отметил тесные контакты государств по международным вопросам.

Во время встречи Лукашенко подчеркнул значение китайских технологий для развития белорусской экономики. По его словам, Минск использует их «по всем направлениям экономического развития».

29 июня Лукашенко встретился с Си Цзиньпином во время рабочего визита в Китай. По данным «БелТА», Китай стал первой страной в ходе масштабного визита Лукашенко в Восточную и Юго-Восточную Азию. Интерес Белоруссии к сотрудничеству с азиатскими государствами объясняется их высоким потенциалом, а укрепление связей с ними входит в число внешнеполитических приоритетов страны и составляет основу многовекторной политики Минска, указано в материале.

28 июня белорусский лидер отправился с масштабным визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. В его программе – переговоры на высшем уровне с руководством ряда государств, где планируется обсудить крупные совместные проекты в различных отраслях. Каждой из предстоящих встреч предшествовала серьезная подготовка.

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