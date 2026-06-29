Переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина в Пекине продлились более трех часов

29 июня Лукашенко встретился с Си Цзиньпином во время рабочего визита в Китай. По данным «БелТА», Китай стал первой страной в ходе масштабного визита Лукашенко в Восточную и Юго-Восточную Азию. Интерес Белоруссии к сотрудничеству с азиатскими государствами объясняется их высоким потенциалом, а укрепление связей с ними входит в число внешнеполитических приоритетов страны и составляет основу многовекторной политики Минска, указано в материале.