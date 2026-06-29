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Азербайджан призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян

Ведомости

МИД Азербайджана обеспокоен решением правительства Израиля в отношении событий 1915 г. и призывает Тель-Авив пересмотреть свое решение. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 г., превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения, далекого от правовых и научных основ, неприемлемо», – подчеркнули азербайджанские дипломаты. Ведомство считает, что подобные шаги усугубляют противоречия и не способствуют примирению.

МИД Азербайджана также подчеркнул, что в Баку продолжат последовательно защищать историческую правду, уважать принципы международного права и содействовать устойчивому миру в регионе.

28 июня Израиль впервые на государственном уровне признал геноцид армян в Османской империи. Как сообщило внешнеполитическое ведомство страны, правительство единогласно проголосовало за соответствующее решение. Летом 2016 г. комиссия парламента уже объявляла о признании, однако окончательное решение так и не было принято. Теперь, как заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар, «настало время для Израиля как еврейского государства официально закрепить эту позицию».

Геноцид армян начался 24 апреля 1915 г.: в Константинополе арестовали и убили сотни армянских интеллигентов и священников. Затем власти Османской империи начали массовое истребление всего народа. Мужчин расстреливали, а женщин, детей и стариков угоняли в Сирийскую пустыню, обрекая на голод, жажду и насилие. За годы геноцида погибли 1,5 млн человек, а армянское культурное наследие в Анатолии было уничтожено.

В апреле президент РФ Владимир Путин в послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян, заявил, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет оправдания. Он назвал геноцид армянского народа одной из самых страшных трагедий XX в.

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