Азербайджан призвал Израиль пересмотреть резолюцию о признании геноцида армян

28 июня Израиль впервые на государственном уровне признал геноцид армян в Османской империи. Как сообщило внешнеполитическое ведомство страны, правительство единогласно проголосовало за соответствующее решение. Летом 2016 г. комиссия парламента уже объявляла о признании, однако окончательное решение так и не было принято. Теперь, как заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар, «настало время для Израиля как еврейского государства официально закрепить эту позицию».