СВР: Киев расширяет контакты с мексиканскими наркокартелями

28 апреля в мексиканском штате Наярит был задержан Аудиас Флорес Сильва, известный как Эль Хардиньеро, региональный лидер картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). По словам секретаря безопасности страны Омара Гарсия Харфуча, в Мексике выдан ордер на его арест, а власти США разыскивают его для экстрадиции. За его поимку американское правительство предложило вознаграждение в размере $5 млн. Кроме того, в Сапопане, штат Халиско, спецназ мексиканской армии и Национальная гвардия задержали Сезара Алехандро Н., известного как Эль Гуэро Конта, которого считают финансовым оператором Аудиаса Флореса Сильвы. Сезар Алехандро Н. обвиняется в отмывании средств.