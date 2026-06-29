СВР: Киев расширяет контакты с мексиканскими наркокартелями
Украинские власти наращивают сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По версии российской разведки, украинские власти стремятся получить дополнительный доход за счет транзита наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. В ведомстве также заявили, что украинские силовые структуры сознательно способствуют этой деятельности.
В СВР также отметили, что интерес для латиноамериканских преступных группировок представляет украинский нелегальный рынок вооружений.
28 апреля в мексиканском штате Наярит был задержан Аудиас Флорес Сильва, известный как Эль Хардиньеро, региональный лидер картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). По словам секретаря безопасности страны Омара Гарсия Харфуча, в Мексике выдан ордер на его арест, а власти США разыскивают его для экстрадиции. За его поимку американское правительство предложило вознаграждение в размере $5 млн. Кроме того, в Сапопане, штат Халиско, спецназ мексиканской армии и Национальная гвардия задержали Сезара Алехандро Н., известного как Эль Гуэро Конта, которого считают финансовым оператором Аудиаса Флореса Сильвы. Сезар Алехандро Н. обвиняется в отмывании средств.
В феврале США помогли Мексике в операции по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного под псевдонимом Эль Менчо. В ходе операции захватить Эль Менчо живьем не получилось – в результате ответного огня он и еще шесть членов картеля были убиты или тяжело ранены, причем раненые, среди которых был и Сервантес, скончались во время последующей транспортировки в Мехико.