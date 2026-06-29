Российские силы ПВО сбили 415 беспилотников ВСУ за сутки

28 июня ВС России в результате атаки по аэродрому за сутки ликвидировали два украинских МиГ-29. Российские силы ПВО ликвидировали семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 590 беспилотников. Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по складам с комплектующими для безэкипажных катеров, топливным объектам и пунктам размещения украинских военных и наемников в 141 районе.