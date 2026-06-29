Российские силы ПВО сбили 415 беспилотников ВСУ за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 12 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
За ночь 29 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
28 июня ВС России в результате атаки по аэродрому за сутки ликвидировали два украинских МиГ-29. Российские силы ПВО ликвидировали семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 590 беспилотников. Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по складам с комплектующими для безэкипажных катеров, топливным объектам и пунктам размещения украинских военных и наемников в 141 районе.
Подразделения группировки войск «Восток» также взяли под контроль населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.