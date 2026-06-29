Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,416-0,64%BISVP9,8+0,72%RGSS0,171+0,23%IMOEX2 288,25+0,12%RTSI935,42+0,11%RGBI113,81+0,65%RGBITR757,05+0,74%
Главная / Политика /

Российские силы ПВО сбили 415 беспилотников ВСУ за сутки

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 12 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

За ночь 29 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

28 июня ВС России в результате атаки по аэродрому за сутки ликвидировали два украинских МиГ-29. Российские силы ПВО ликвидировали семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 590 беспилотников. Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по складам с комплектующими для безэкипажных катеров, топливным объектам и пунктам размещения украинских военных и наемников в 141 районе.

Подразделения группировки войск «Восток» также взяли под контроль населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её