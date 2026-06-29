Глава МИД Эстонии: некоторые европейские страны не хотели бы дальше давить на РФ
Ряд европейских стран мог бы отказаться от давления на Россию в связи с потенциальными переговорами на Украине. Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью The Financial Times (FT).
«Вероятно, в Европейском союзе есть много стран, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию [в таких обстоятельствах], потому что они скажут: Если у вас идут переговоры и мы выступаем посредниками, мы должны быть нейтральными. Скоро наступит мир, – скажут они, – будет заключена сделка», – сказал Цахна.
По словам эстонского министра, дискуссии между странами блока насчет потенциального представителя Евросоюза на переговорах с Россией также не принесли результатов.
«Прежде чем Европа решит, кто должен представлять наши интересы, мы должны сначала согласовать посыл, и только потом обсуждать вопрос о том, кто будет его нести», – отметил он.
В конце мая Politico писала со ссылкой на источники, что Евросоюз обсуждает возможных представителей для потенциальных будущих переговоров с Россией на фоне снижения посреднической роли США в украинском конфликте. По данным издания, в качестве возможных переговорщиков рассматривались глава Евросовета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинисте. Ранее среди потенциальных кандидатов также назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.
11 июня Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что европейские лидеры планировали использовать саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать новые переговоры между Россией и Украиной.