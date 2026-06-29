Глава МИД Эстонии: некоторые европейские страны не хотели бы дальше давить на РФ

«Вероятно, в Европейском союзе есть много стран, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию [в таких обстоятельствах], потому что они скажут: Если у вас идут переговоры и мы выступаем посредниками, мы должны быть нейтральными. Скоро наступит мир, – скажут они, – будет заключена сделка», – сказал Цахна.