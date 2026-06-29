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Главная / Политика /

Песков: позиция России известна Киеву и США

Ведомости

Позиция российской стороны по конфликту на Украине хорошо известна Киеву и Вашингтону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша позиция хорошо известна. Наша позиция, собственно, не претерпевает изменений. <...> Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам. И она весьма последовательная», – сказал он.

По словам Пескова, она была изложена президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с руководством МИД в 2024 г.

14 июня 2024 г. Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.

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