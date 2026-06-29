Собянин: на подлете к Москве сбили еще один БПЛА
Очередной беспилотник, летевший в сторону столицы, был сбит силами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, число сбитых украинских БПЛА на подлете к Москве за день 29 июня достигло девяти.
По данным Минобороны РФ, в период с 7:00 до 14:00 мск над российскими регионами уничтожены 96 украинских дронов. В ночь на 29 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 209 беспилотников над 12 регионами.
Ранее военкор КП Александр Коц рассказал, что ПВО Москвы успешно отражает массовые атаки, адаптируясь к тактике ВСУ, которая делает ставку на массовые пуски. По его словам, перехватывается до 98% запущенных дронов.