Собянин: на подлете к Москве сбили еще один БПЛА

«Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву», – написал Собянин в своем Telegram-канале.



Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, число сбитых украинских БПЛА на подлете к Москве за день 29 июня достигло девяти.