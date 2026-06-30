Володин: кумиры Зеленского выдают в нем предателя и неонациста
Решение президента Украины Владимира Зеленского установить памятник Ивану Мазепе в Киеве, где ранее находился памятник Владимиру Ленину, показывает его как предателя и неонациста. Об этом заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вывод очевиден: какие у Зеленского кумиры – Мазепа, [Степан] Бандера, такой и он сам. Предатель и неонацист», – подчеркнул депутат.
Как отметил Володин, в 1922 г. Ленин «создал Украину». Сейчас же в стране уничтожаются мемориалы, посвященные ему. По словам председателя ГД, сносу подверглись около 1500 памятников Ленину на территории Украины. «Несмотря на все его заслуги, их выбор пал на Мазепу как основателя Украины. Мазепа известен в истории как предатель», – подчеркнул Володин.
Он напомнил, что Петр I учредил для Мазепы орден Иуды. После этого Володин провел аналогию с современными событиями, отметив, что Польша уже лишила Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла «за предательство». По мнению российского депутата, Варшаве теперь следует наградить украинского президента орденом Иуды.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Еще в конце мая польский президент поддержал инициативу о лишении Зеленского ордена Белого орла, указав на неготовность Украины к членству в ЕС.