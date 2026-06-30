Как отметил Володин, в 1922 г. Ленин «создал Украину». Сейчас же в стране уничтожаются мемориалы, посвященные ему. По словам председателя ГД, сносу подверглись около 1500 памятников Ленину на территории Украины. «Несмотря на все его заслуги, их выбор пал на Мазепу как основателя Украины. Мазепа известен в истории как предатель», – подчеркнул Володин.