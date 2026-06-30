АВС: здание отеля с депортированными из США обрушилось в Венесуэле
Здание гостиницы с депортированными из США венесуэльцами оказалось разрушено в Венесуэле в результате землетрясения, сообщил телеканал АВС.
Телеканал отметил, что борт из США со 145 депортированными прибыл в Венесуэлу 24 июня. Свыше 100 из них находились в отеле, который расположен в 30 км от Каракаса в штате Ла-Гуайра. В результате землетрясения часть из них погибла, есть также выжившие и пропавшие без вести.
Председатель национальной ассамблеи (парламент) страны Хорхе Родригес сообщил, что из-за толчков в Венесуэле более 700 зданий оказались повреждены. Полностью обрушились 189 зданий. Всего пострадали более 2500 зданий и объектов инфраструктуры.
24 июня землетрясения в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Погибли 1430 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах.