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АВС: здание отеля с депортированными из США обрушилось в Венесуэле

Ведомости

Здание гостиницы с депортированными из США венесуэльцами оказалось разрушено в Венесуэле в результате землетрясения, сообщил телеканал АВС.

Телеканал отметил, что борт из США со 145 депортированными прибыл в Венесуэлу 24 июня. Свыше 100 из них находились в отеле, который расположен в 30 км от Каракаса в штате Ла-Гуайра. В результате землетрясения часть из них погибла, есть также выжившие и пропавшие без вести.

Председатель национальной ассамблеи (парламент) страны Хорхе Родригес сообщил, что из-за толчков в Венесуэле более 700 зданий оказались повреждены. Полностью обрушились 189 зданий. Всего пострадали более 2500 зданий и объектов инфраструктуры.

24 июня землетрясения в Венесуэле магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с интервалом менее минуты. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Погибли 1430 человек. Ранены 3238 мирных жителей. Более 3000 семей лишились крова и размещены в специальных убежищах.

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