АВС: здание отеля с депортированными из США обрушилось в Венесуэле

Телеканал отметил, что борт из США со 145 депортированными прибыл в Венесуэлу 24 июня. Свыше 100 из них находились в отеле, который расположен в 30 км от Каракаса в штате Ла-Гуайра. В результате землетрясения часть из них погибла, есть также выжившие и пропавшие без вести.