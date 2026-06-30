Набиуллина прибыла на церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Набиуллина прибыла на церемонию прощания с Сергеем ИвановымПохороны посетил бывший замглавы АП Дмитрий Козак
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина приехала на церемонию прощания с экс-министром обороны Сергеем Ивановым, передает корреспондент «Ведомостей».
На церемонию также прибыл бывший заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Похороны Сергея Иванова проходят на Троекуровском кладбище в Москве. До этого с Ивановым простился президент РФ Владимир Путин.
Иванова не стало 26 июня, ему было 73 года. С 2005 по 2007 г. он был министром обороны, позже назначен на пост вице-премьера. С 2011 по 2016 г. был руководителем администрации президента. После АП стал спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и ушел в отставку 4 февраля этого года.