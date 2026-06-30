Путин простился с Сергеем Ивановым
Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны и экс-главой администрации Кремля Сергеем Ивановым. Глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей в Центральной клинической больнице, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Похороны Сергея Иванова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
Сергей Иванов был одним из ближайших соратников Владимира Путина. Он родился в 1953 г. в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ и высшие курсы КГБ. Служил в Первом главном управлении КГБ (внешняя разведка), затем в СВР. В 1998 г. стал замдиректора ФСБ – начальником департамента анализа, прогноза и стратегического планирования, где работал под началом тогдашнего директора ФСБ Владимира Путина.
В 1999 г. Иванов сменил Путина на посту секретаря Совбеза. С 2001 по 2007 г. возглавлял Министерство обороны. В 2007–2008 гг. был первым вице-премьером, с 2011 по 2016 г. – руководителем администрации президента. С 2016 г. занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 4 февраля 2026 г. Путин освободил его от этой должности по собственному желанию.