Путин простился с Сергеем Ивановым

В 1999 г. Иванов сменил Путина на посту секретаря Совбеза. С 2001 по 2007 г. возглавлял Министерство обороны. В 2007–2008 гг. был первым вице-премьером, с 2011 по 2016 г. – руководителем администрации президента. С 2016 г. занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 4 февраля 2026 г. Путин освободил его от этой должности по собственному желанию.