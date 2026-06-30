Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,487+1,03%VEON-RX52,5+7,36%MRKS0,378+1,34%IMOEX2 396,51+1,99%RTSI970,95+1,99%RGBI114,31+0,44%RGBITR760,56+0,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29

Ведомости

Варшава не будет передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.

«Я предложил очень партнерский подход. МиГи – за дроны. Украинцы первоначально согласились, но не стали реализовывать это», – сказал он.

В декабре 2025 г. президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что Варшава, скорее всего, передаст Украине истребители МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии. При этом передача самолетов не входит в полномочия президента. До этого на отправку МиГов согласились в генштабе польской армии.

Последний месяц в отношениях Варшавы и Киева произошло обострение. Поводом для витка напряженности стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений сил специальных операций Украины имя «героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте