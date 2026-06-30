Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29
Варшава не будет передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.
«Я предложил очень партнерский подход. МиГи – за дроны. Украинцы первоначально согласились, но не стали реализовывать это», – сказал он.
В декабре 2025 г. президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что Варшава, скорее всего, передаст Украине истребители МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии. При этом передача самолетов не входит в полномочия президента. До этого на отправку МиГов согласились в генштабе польской армии.
Последний месяц в отношениях Варшавы и Киева произошло обострение. Поводом для витка напряженности стало решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений сил специальных операций Украины имя «героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).