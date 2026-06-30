Польша отказалась передать Украине истребители МиГ-29

В декабре 2025 г. президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что Варшава, скорее всего, передаст Украине истребители МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии. При этом передача самолетов не входит в полномочия президента. До этого на отправку МиГов согласились в генштабе польской армии.