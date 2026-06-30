Путин проведет в Кремле встречу с Хинштейном

В декабре 2025 г. Путин обсудил с Хинштейном меры по стабилизации ситуации и восстановлению региона. Тогда Хинштейн доложил президенту о работе по обеспечению прямой связи с населением, включая регулярные многочасовые встречи без предварительного отбора вопросов и обязательное ведение официальных страниц в соцсетях.