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Путин проведет в Кремле встречу с Хинштейном

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет в Кремле губернатора Курской области Александра Хинштейна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Заботы курян – это один из приоритетов главы государства. Президент довольно часто встречается с Хинштейном. Это, по понятным причинам, вопросы восстановления Курской области, развития Курской области, оказания помощи людям», – объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, эти темы «постоянно на рабочем столе президента».

В течение дня у Путина также запланирован международный телефонный разговор.

В декабре 2025 г. Путин обсудил с Хинштейном меры по стабилизации ситуации и восстановлению региона. Тогда Хинштейн доложил президенту о работе по обеспечению прямой связи с населением, включая регулярные многочасовые встречи без предварительного отбора вопросов и обязательное ведение официальных страниц в соцсетях.

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