Литва может отказаться от запрета на размещение ядерного оружия
Литва рассматривает возможность снять запрет на размещение в стране ядерного оружия, прописанный в конституции. С такой инициативой выступил кандидат в премьер-министры социал-демократ Миндаугас Синкявичюс на встрече с парламентской фракцией «Союза крестьян и «зеленых» Литвы».
«Полагаю, что из соображений политической корректности нам следует вычеркнуть из конституции данный запрет, так как конституции соседних стран ничего об этом – ни да, ни нет – не говорят», – сказал он (цитата по ТАСС).
17 июня парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия в стране. Президент Финляндии Александр Стубб позже эти поправки в закон об атомной энергии.
В МИД РФ пригрозили мерами в ответ на решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание единственным фактором, предохраняющим мир от глобальной войны.