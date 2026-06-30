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Главная / Политика /

Литва может отказаться от запрета на размещение ядерного оружия

Ведомости

Литва рассматривает возможность снять запрет на размещение в стране ядерного оружия, прописанный в конституции. С такой инициативой выступил кандидат в премьер-министры социал-демократ Миндаугас Синкявичюс на встрече с парламентской фракцией «Союза крестьян и «зеленых» Литвы».

«Полагаю, что из соображений политической корректности нам следует вычеркнуть из конституции данный запрет, так как конституции соседних стран ничего об этом – ни да, ни нет – не говорят», – сказал он (цитата по ТАСС).

17 июня парламент Финляндии одобрил отмену запрета на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия в стране. Президент Финляндии Александр Стубб позже эти поправки в закон об атомной энергии.

В МИД РФ пригрозили мерами в ответ на решение Финляндии снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание единственным фактором, предохраняющим мир от глобальной войны.

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