Путин и Токаев обсудили развитие проектов в области энергетики

Путин заявил, что российская сторона довольна итогами государственного визита в Казахстан. «Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас рекордный товарооборот – за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту», – сказал российский лидер.