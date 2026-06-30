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Путин и Токаев обсудили развитие проектов в области энергетики

Лидер Казахстана поделился впечатлениями по итогам недавнего визита в Брюссель
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в сфере энергетики, сообщили в Кремле.

Главы государств рассмотрели актуальную тематику развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Путин и Токаев в диалоге коснулись также торгово-экономической сферы.

При обсуждении международной и региональной повестки дня казахстанский лидер рассказал российскому коллеге о своих впечатлениях по итогам недавнего визита в Брюссель.

27–29 мая Путин был с государственным визитом в Казахстане. 28 мая в Астане прошли российско-казахстанские переговоры. В ходе расширенных переговоров Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией «не существует каких-либо так называемых спорных вопросов». По итогам стороны подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.

Путин заявил, что российская сторона довольна итогами государственного визита в Казахстан. «Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас рекордный товарооборот – за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту», – сказал российский лидер.

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