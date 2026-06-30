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Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

Ведомости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона, а также о помощи курянам, пострадавшим от действий вооруженных сил Украины (ВСУ). Их диалог опубликовал Кремль.

«Трудности курян только закаляют. Я, честно, не вижу ни одной отрасли в нашем регионе, где люди бы себя не проявляли по-настоящему достойно», – сказал Хинштейн.

Он доложил, что растет инвестиционная привлекательность региона. По итогам I квартала объем инвестиций составил 55 млрд руб. Кроме того, за прошлый год регион произвел 4,2 млн т зерна, 4,3 млн т сахарной свеклы, а по производству свинины занял второе место по России.

Хинштейн поблагодарил президента за программы поддержки региона. Всего для жителей пострадавшего приграничья реализуется 65 мер поддержки на 248 млрд руб. Он рассказал, что в Курской области уже началось формирование мастер-плана приграничья совместно с госкорпорацией «Вэб.РФ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заботы курян – это один из приоритетов главы государства. По его словам, темы восстановления Курской области, ее развития «постоянно на рабочем столе президента».

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