ЕК не подтвердила планы на полный запрет туристических виз для россиян

30 июня «Известия» сообщили со ссылкой на источник, что ЕК обсуждает установление полного запрета на туристические визы для граждан России. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что цель рассматриваемых визовых запретов – дестабилизировать российское общество в преддверии выборов в Госдуму РФ. Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль отметил в беседе с «РИА Новости», что полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в скором времени маловероятен. По его мнению, если ужесточение визовой политики продолжится, то постепенно и неодинаково по странам.