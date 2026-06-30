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ЕК не подтвердила планы на полный запрет туристических виз для россиян

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) не подтвердила, что занимается подготовкой абсолютного запрета на туристические визы из России, но все еще настаивает на ограничении на въезд бывшим бойцам спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

«Мы неоднократно заявляли, что Еврокомиссия пока работает над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима к угрозам безопасности <…>. Эти меры предложены Еврокомиссией в рамках 21-го пакета санкций», – сообщили в пресс-службе ЕК.

В комиссии не пояснили, как именно Брюссель предлагает определять «бывших участников» спецоперации.

30 июня «Известия» сообщили со ссылкой на источник, что ЕК обсуждает установление полного запрета на туристические визы для граждан России. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что цель рассматриваемых визовых запретов – дестабилизировать российское общество в преддверии выборов в Госдуму РФ. Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль отметил в беседе с «РИА Новости», что полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в скором времени маловероятен. По его мнению, если ужесточение визовой политики продолжится, то постепенно и неодинаково по странам.

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