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Депутат Чемерис будет баллотироваться от «Новых людей»

Ведомости

Депутат Роза Чемерис, избранная в 2021 г. по списку «Новых людей», вновь пойдет в Госдуму от этой партии в 2026 г. Об этом сообщила сама депутат «Ведомостям».

«Я, конечно, планирую выдвигаться, от нашей партии. Я ведь никуда из нее не уходила, несмотря на какие-то слухи, невесть кем распространяемые», – заявила она.

В конце 2025 г. «Ведомости» писали, что Чемерис могла сменить партийную принадлежность для переизбрания и выбрать ЛДПР. 29 июня этого года «Ведомости» сообщили, что в списке кандидатов ЛДПР на выборы в нижнюю палату Чемерис не оказалось.

Собеседники заявляли, что Чемерис не включили в число кандидатов от ЛДПР из-за непростых отношений с частью партийного руководства. Также, как утверждается, муж депутата Игорь Чемерис, являющийся бизнесменом и депутатом заксобрания Приморья, не стал поддерживать предвыборную кампанию.

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