Депутат Чемерис будет баллотироваться от «Новых людей»

В конце 2025 г. «Ведомости» писали, что Чемерис могла сменить партийную принадлежность для переизбрания и выбрать ЛДПР. 29 июня этого года «Ведомости» сообщили, что в списке кандидатов ЛДПР на выборы в нижнюю палату Чемерис не оказалось.