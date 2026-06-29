Потомственный депутат Роза Чемерис не подошла ЛДПР

Потомственный депутат Роза Чемерис не подошла ЛДПРЕе выдвижение в Госдуму от «Новых людей» также под вопросом
В списке кандидатов ЛДПР на выборы в Госдуму по партийному списку и по одномандатным округам, утвержденных на съезде 23 июня, не оказалось депутата Розы Чемерис, избранной в 2021 г. по списку «Новых людей» (созданная годом ранее партия впервые прошла в нижнюю палату парламента).
О том, что Чемерис могла сменить партийную принадлежность для переизбрания, «Ведомости» писали 11 декабря 2025 г. Источники, близкие к ЛДПР, предполагали тогда, что она возглавит крупную территориальную группу, объединяющую регионы Дальнего Востока, и пойдет по одному из округов в Хабаровском крае. По итогам съезда региональную группу № 1 (Приморский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская области) возглавил депутат заксобрания Приморья, координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Андрейченко.
Чемерис – потомственный депутат Госдумы. В нижней палате заседала ее мать Эльмира Глубоковская (в пятый созыв избиралась от «Справедливой России», в шестой созыв – от «Единой России») и отчим Михаил Глубоковский (в первый и второй созывы избирался от «Яблока», затем перешел в верхнюю палату). В 2017–2021 гг. Чемерис была депутатом гордумы Владивостока от «Единой России». От этой партии пробовала в 2021 г. идти и в Госдуму: зарегистрировалась на праймериз, но сняла свою кандидатуру. В 2024 г. заняла третье место на выборах губернатора Хабаровского края (баллотировалась от «Новых людей») с результатом 4,86%.
Причиной невключения Чемерис в число кандидатов от ЛДПР собеседники «Ведомостей» называют ее непростые отношения с частью партийного руководства. Кроме того, муж депутата Госдумы Игорь Чемерис, являющийся бизнесменом и депутатом заксобрания Приморья, якобы отказался поддерживать кампанию, добавляет один из них.
Сам Чемерис 21 января подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Он участвовал в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты приморского заксобрания нового созыва. Даже с учетом «ветеранской» льготы (участникам спецоперации добавляют 25% голосов к результату на праймериз) Чемерис не попадал на проходное место для участия в выборах.
Роза Чемерис несколько дней не отвечала на звонки «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос представителю депутата от «Новых людей».
Чемерис не вписалась в новый стиль ЛДПР, которая строится как фан-клуб персонально лидера партии Леонида Слуцкого, а не как набор самодостаточных фигур, сказал «Ведомостям» глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По данным одного из источников на Охотном Ряду, именно Слуцкий предлагал Чемерис выдвинуться в девятый созыв от ЛДПР. Она является членом комитета по международным делам, которым он руководит. Между депутатами, по словам собеседника, устоялись хорошие отношения.
Теперь и выдвижение Чемерис от «Новых людей» оказалось под вопросом. По данным собеседника в Приморье (депутат представляет в Госдуме дальневосточные регионы и Ханты-Мансийский автономный округ), у депутата мог произойти конфликт с замглавы фракции «Новых людей» Сарданой Авксентьевой. Представитель последней отказался комментировать эту информацию.
В декабре 2025 г. Чемерис и ряд членов других фракций оказались в эпицентре скандала с продажей мест для участия в думских круглых столах. На ситуацию обращала внимание в своем Telegram-канале Авксентьева, не называя имен. Фамилии причастных к выписке пропусков позднее назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания, которое проходит в закрытом от СМИ режиме. Помимо Чемерис, это были Андрей Свинцов и Каплан Панеш от ЛДПР. Володин не исключал, что их могут лишить полномочий, если фракции не примут меры.
Свинцова исключили из партии 18 марта за высказывания, порочащие репутацию партии (депутат, например, регулярно давал неоднозначные комментарии на тему блокировки Telegram). Панеша ЛДПР выдвинула кандидатом в девятый созыв. Чемерис в разговоре с «Ведомостями» называла ложной информацию о продаже мест на круглые столы и заявляла о готовности пройти проверку на полиграфе.
Представитель пресс-службы «Новых людей» на вопрос «Ведомостей» о том, включат ли Чемерис в список кандидатов в Госдуму, предложил дождаться партийного съезда. Он пройдет 1 июля.