Потомственный депутат Роза Чемерис не подошла ЛДПР

Чемерис – потомственный депутат Госдумы. В нижней палате заседала ее мать Эльмира Глубоковская (в пятый созыв избиралась от «Справедливой России», в шестой созыв – от «Единой России») и отчим Михаил Глубоковский (в первый и второй созывы избирался от «Яблока», затем перешел в верхнюю палату). В 2017–2021 гг. Чемерис была депутатом гордумы Владивостока от «Единой России». От этой партии пробовала в 2021 г. идти и в Госдуму: зарегистрировалась на праймериз, но сняла свою кандидатуру. В 2024 г. заняла третье место на выборах губернатора Хабаровского края (баллотировалась от «Новых людей») с результатом 4,86%.