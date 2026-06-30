Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN330,4-1,08%CNY Бирж.11,619+2,19%IMOEX2 348,15-0,07%RTSI945,09-0,73%RGBI113,38-0,38%RGBITR754,5-0,34%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Молдавия получит более 100 бронеавтомобилей Roshel за счет гранта ЕС

Ведомости

Армия Молдавии получит более 100 канадских бронеавтомобилей Roshel, закупка которых будет профинансирована за счет гранта Евросоюза (ЕС) в размере около 50 млн евро. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Согласно подписанному соглашению, поставка техники должна быть завершена до мая 2027 г. Закупка осуществляется через Европейский фонд мира, который финансирует военные операции и поставки вооружений за пределами ЕС.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что приобретение бронеавтомобилей станет важным этапом модернизации национального оборонного сектора.

18 июня посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщал о том, что самолеты вооруженных сил Украины регулярно используют молдавский аэродром «Маркулешты». По его словам, это вызывает вопросы относительно соблюдения Молдавией закрепленного в конституции статуса нейтрального государства.

15 июня Еврокомиссия сообщила, что все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь