Молдавия получит более 100 бронеавтомобилей Roshel за счет гранта ЕС
Армия Молдавии получит более 100 канадских бронеавтомобилей Roshel, закупка которых будет профинансирована за счет гранта Евросоюза (ЕС) в размере около 50 млн евро. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.
Согласно подписанному соглашению, поставка техники должна быть завершена до мая 2027 г. Закупка осуществляется через Европейский фонд мира, который финансирует военные операции и поставки вооружений за пределами ЕС.
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что приобретение бронеавтомобилей станет важным этапом модернизации национального оборонного сектора.
18 июня посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщал о том, что самолеты вооруженных сил Украины регулярно используют молдавский аэродром «Маркулешты». По его словам, это вызывает вопросы относительно соблюдения Молдавией закрепленного в конституции статуса нейтрального государства.
15 июня Еврокомиссия сообщила, что все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.