Трамп: ВС США вынес решение против участия мужчин в женском спорте
Верховный суд США принял решение, запрещающее участие мужчин в женских спортивных соревнованиях. Об этом написал президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Это снимает эту нелепую ситуацию с повестки дня!» – заявил американский лидер.
Еще 6 февраля 2025 г. Трамп подписал указ, запрещающий участие трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях как в профессиональном, так и в школьном спорте. Во время церемонии подписания документа лидер США заявил, что давно ожидал принятия такого решения, и назвал его частью своего обещания вернуть стране «здравый смысл». «С этого момента женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена», – пояснял Трамп.
21 января 2025 г., после вступления в должность, Трамп также подписал указ, согласно которому в США признаются только два неизменных пола – мужской и женский. В документе говорилось, что его цель – защитить женщин от мужского присутствия в предназначенных для них пространствах и мероприятиях. Указ также разграничивает понятия «гендер» как самоидентификации человека и «пол» как биологической характеристики.