Трамп: ВС США вынес решение против участия мужчин в женском спорте

Еще 6 февраля 2025 г. Трамп подписал указ, запрещающий участие трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях как в профессиональном, так и в школьном спорте. Во время церемонии подписания документа лидер США заявил, что давно ожидал принятия такого решения, и назвал его частью своего обещания вернуть стране «здравый смысл». «С этого момента женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена», – пояснял Трамп.