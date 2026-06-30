NYT: администрация Трампа хочет создать единую базу шпионов
Администрация президента США Дональда Трампа требует от американской разведки предоставить имена всех шпионов, включая подозреваемых и потенциальных целей для вербовки, чтобы создать единую базу. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По их рассказам, чиновники по-прежнему не могут прийти к согласию относительно того, как будет функционировать безопасность этого списка. Некоторые опасаются, что базу могут использовать не по назначению или при помощи ее скомпрометировать операции.
Газета пишет, что Управление директора национальной разведки (ODNI) США в последние месяцы усиленно продвигает эту инициативу, что вызывает недовольство ФБР и ЦРУ. Два агентства скептически относятся к такому списку. Для ФБР такая база целей для шпионажа включала бы тех, кого бюро захочет когда-нибудь арестовать. Для ЦРУ она включала бы значительное количество потенциальных агентов.
22 мая глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила об уходе в отставку. В документе Габбард пояснила, что вынуждена покинуть пост с 30 июня 2026 г. из‑за тяжелого заболевания мужа, у которого диагностировали крайне редкую форму рака костей. Исполнять обязанности директора нацразведки начал первый заместитель Габбард – Аарон Лукас.
23 июня CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в аппарате директора национальной разведки США начались массовые сокращения сотрудников. По данным телеканала, кадровые изменения начались после назначения Билла Пулти исполняющим обязанности руководителя ведомства.