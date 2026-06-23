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CNN: в аппарате национальной разведки США начались массовые сокращения

Ведомости

В аппарате директора национальной разведки США начались массовые сокращения сотрудников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, кадровые изменения начались после назначения Билла Пулти исполняющим обязанности руководителя ведомства. Как утверждает источник CNN, президент США Дональд Трамп рассчитывал, что новый руководитель проведет масштабную оптимизацию структуры и сократит несколько сотен сотрудников. Наибольшие сокращения ожидаются в Национальном контртеррористическом центре, а также в Национальном центре контрразведки и безопасности.

22 мая глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила об уходе в отставку по семейным причинам. В документе Габбард пояснила, что вынуждена покинуть пост с 30 июня 2026 г. из‑за тяжелого заболевания мужа. У Авраама Уильямса недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей. Исполнять обязанности директора нацразведки будет первый заместитель Габбард – Аарон Лукас. Весной 2026 г. газета The Guardian писала о рассмотрении Трампом возможности уволить Габбард. По информации источников газеты, президент США был недоволен ее позицией в отношении иранской операции.

Почему глава нацразведки США уходит в отставку

Политика / Международные новости

2 июня Трамп назначил директора Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) и председателя советов директоров ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора национальной разведки США. Трамп отмечал у Пулте больший опыт управления наиболее чувствительными для США вопросами, включая обеспечение стабильности финансовых рынков.

11 июня американский лидер представил кандидатуру прокурора по Южному округу Нью-Йорка Джея Клейтона на пост директора нацразведки США. Немногие в юридическом сообществе пользуются таким уважением, как Джей, отметил Трамп.

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