CNN: в аппарате национальной разведки США начались массовые сокращения

22 мая глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила об уходе в отставку по семейным причинам. В документе Габбард пояснила, что вынуждена покинуть пост с 30 июня 2026 г. из‑за тяжелого заболевания мужа. У Авраама Уильямса недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей. Исполнять обязанности директора нацразведки будет первый заместитель Габбард – Аарон Лукас. Весной 2026 г. газета The Guardian писала о рассмотрении Трампом возможности уволить Габбард. По информации источников газеты, президент США был недоволен ее позицией в отношении иранской операции.