Почему Дональд Трамп выбрал Билла Пулте директором нацразведки США

Почему Дональд Трамп выбрал Билла Пулте директором нацразведки СШАПрезидент США ставит на лояльность, а не на профессионализм
Временно исполняющим обязанности главы национальной разведки (этот чиновник занимается координацией спецслужб) США станет директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп. На посту Пулте заменит действующего директора разведывательного сообщества Тулси Габбард, сообщившей 22 мая о намерении уйти в отставку 30 июня из-за болезни мужа. Хотя тогда Трамп говорил, что пост временно будет занимать ее заместитель Аарон Лукас.
Трамп подчеркнул таланты Пулте и уточнил, что последний, помимо должности и. о. директора нацразведки, продолжит заведовать вопросами жилищного финансирования. Он также останется во главе квазигосударственной корпорации Fannie Mae / Freddie, созданной в 1938 г. и курирующей увеличение доступности жилья. Стоит отметить, что администрация пока не отказалась от планов по приватизации этой компании.
Пулте – выходец из бизнеса и никогда не работал на правительство или в сфере нацбезопасности до второго президентства Трампа, начавшегося в январе 2025 г. В нынешней должности Пулте проявил себя как один из наиболее верных аппаратчиков Трампа. На его счету не только продвижение общей экономической повестки президента, но и активное участие в борьбе с его внутриполитическими противниками. Например, именно Пулте стоял за проверкой документов на недвижимость (при подозрении в нелегальном получении ипотеки) таких врагов Трампа, как генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, сенатор-демократ Адам Шифф и член правления ФРС Лиза Кук.
Во второй администрации Трампа его считают человеком, близким к министру торговли Говарду Латнику. Одновременно с этим осенью 2025 г. Politico сообщило о его потасовке с министром финансов Скоттом Бессентом. В ходе одного из мероприятий Бессент якобы упрекнул Пулте в доносительстве на него лично Трампу. «Какого черта ты на меня наговариваешь… Надеру твой чертов зад», – предположительно сказал Бессент Пулте.
Следует упомянуть, что между Бессентом и Латником существует негласное соперничество за координацию торговой политики США. И хотя Латник официально курирует этот вопрос, более активную роль в части торговых войн играл Бессент. Кроме того, двух чиновников отличает подход к приватизации Fannie Mae / Freddie: Латник выступает за более резкий и быстрый процесс, тогда как Бессент является сторонником поэтапной приватизации.
Несмотря на поддержку Пулте со стороны Трампа, некоторые республиканцы в конгрессе подвергли сомнению правильность такого выбора ввиду отсутствия у него опыта работы. В частности, лидер партии в сенате Джон Тун негативно отреагировал на возможное назначение Пулте. Это может значительно осложнить процесс утверждения Пулте в сенате, если Трамп в итоге решит оставить его главой нацразведки. Но у Трампа есть шанс избежать необходимости утверждения Пулте в ближайшее время, так как по закону 1998 г. статус и. о. может сохраняться в течение 210 дней.
Первый публичный контакт между Трампом и Пулте состоялся в 2019 г. Тогда еще в Twitter (ныне – Х) Пулте пообещал подарить двум ветеранам машины, если Трамп (тогда был его первый срок, 2017–2021) поделится этим его постом. И Трамп поделился. С тех пор сотрудничество Пулте с окружением Трампа только усилилось.
Пулте – политический назначенец, главная цель которого заключается в переориентации работы нацразведки против внутриполитических противников Трампа, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По мнению эксперта, Пулте намерен сосредоточиться на внутренних расследованиях. При этом он уточнил, что значительная часть из них будут носить больше агитационный характер, чем иметь реальные последствия для основных противников Трампа.
Без давления на политических оппонентов Трампа не обойдется, согласен научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Он также отметил, что президенту важно вернуть разведку в мейнстримную линию администрации. «Габбард все же выделялась на фоне других своих более идейно последовательных коллег – старших советников, а в СМИ происходили утечки чувствительных данных, которые могли противоречить позиции администрации, например, вокруг конфликта с Ираном», – объяснил Павлов.