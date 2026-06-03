Почему Дональд Трамп выбрал Билла Пулте директором нацразведки США

Пулте – выходец из бизнеса и никогда не работал на правительство или в сфере нацбезопасности до второго президентства Трампа, начавшегося в январе 2025 г. В нынешней должности Пулте проявил себя как один из наиболее верных аппаратчиков Трампа. На его счету не только продвижение общей экономической повестки президента, но и активное участие в борьбе с его внутриполитическими противниками. Например, именно Пулте стоял за проверкой документов на недвижимость (при подозрении в нелегальном получении ипотеки) таких врагов Трампа, как генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, сенатор-демократ Адам Шифф и член правления ФРС Лиза Кук.