Токаев объявил о «капитальном ремонте» системы государственности Казахстана

28 июня стало известно, что министерство обороны Казахстана проведет занятия по приведению войск в высшую степень боевой готовности. Учения запланированы на период с 29 июня по 2 июля. В минобороны подчеркнули, что мероприятия носят плановый учебный характер. Основная часть занятий пройдет на территориях воинских частей и учебных полигонов. Вместе с тем отдельные подразделения выполнят марши в учебные центры и на полигоны.