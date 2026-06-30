Токаев объявил о «капитальном ремонте» системы государственности Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о начале масштабной модернизации системы государственного управления, назвав предстоящие изменения «капитальным ремонтом» фундамента казахской государственности. Об этом сообщает Nur.kz.
По словам главы государства, модернизация начнется с 1 июля. Токаев представил новую формулу баланса власти: «сильный президент – влиятельный курултай – подотчетное правительство». При этом он подчеркнул, что Казахстан сохранит президентскую форму правления, в рамках которой глава государства остается гарантом Конституции, верховным главнокомандующим и ключевой фигурой во внешней политике.
Президент сообщил, что реформа предусматривает преобразование парламентской системы. В частности, планируется создание нового однопалатного парламента – курултая. По данным властей, этот орган должен работать без избыточной бюрократии и стать одним из ключевых элементов обновленной модели государственного управления.
30 июня президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Казахстана обсудил реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в сфере энергетики. Главы государств рассмотрели актуальную тематику развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Путин и Токаев в диалоге коснулись также торгово-экономической сферы. При обсуждении международной и региональной повестки дня казахстанский лидер рассказал российскому коллеге о своих впечатлениях по итогам недавнего визита в Брюссель.
28 июня стало известно, что министерство обороны Казахстана проведет занятия по приведению войск в высшую степень боевой готовности. Учения запланированы на период с 29 июня по 2 июля. В минобороны подчеркнули, что мероприятия носят плановый учебный характер. Основная часть занятий пройдет на территориях воинских частей и учебных полигонов. Вместе с тем отдельные подразделения выполнят марши в учебные центры и на полигоны.